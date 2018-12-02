الامارات | أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام تحتفل باليوم الوطني الـ47 للدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت اكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية باليوم الوطني السابع والاربعين لدولة الامارات العربية المتحدة وذلك بعد ختام دورة المستوى الثالث للأكاديمية والتي اقيمت في فندق هوليدي ان في مدينة جدة، ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها الاكاديمية التي تتخذ من دبي مقرا لها، وشارك في الدورة 23 من الرجال والنساء، حيث تم تبادل التهاني والحلوى بالمناسبة.

وتضمنت دروسا في الإحماء والإطالة ومراحل الاصابة والوقاية منها، والاعداد البدني بعد التعرض لها، ومحاضرات اخرى عن التنفس الصحيح اثناء ممارسة الرياضة وجوانب علمية اخرى.

وحظيت الدورة بقبول مميز من الرياضيين في المملكة العربية السعودية وحضرها مسؤول الاكاديمية في مدينة جدة علي المعشي وعدد من وسائل الاعلام ومحبي ومتابعي اللعبة.

وشارك بتقديم المحاضرات التي استمرت ليومين المحاضر الدولي الدكتور صلاح طاهرالعامري ومدير الشؤون الفنية في الاكاديمية المهندس وليد عبدالكريم .