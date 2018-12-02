شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطف «ميسي غزة» قبل انتقاله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع محمود السلمي، لاعب نادي اتحاد الشجاعية الفلسطيني لمدة خمسة مواسم بداية من يناير المقبل.

وكان مسؤولو نادى الزمالك قد أبدوا اهتمامهم باللاعب الفلسطيني، الملقب بـ«ميسي غزة»، خلال الساعات الماضية، وأجروا عدة اتصالات بالسلمى وأحد أقاربه واتفقوا على كل الأمور المادية والتعاقدية مع اللاعب وناديه الفلسطينى، إلا أن دخول مسؤولى الأهلي فى الساعات الماضية أفسد صفقة انتقال النجم الفلسطيني للغريم التقليدي.

كان الأهلي قد أنهى التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة كأولى صفقات الفريق في انتقالات يناير المقبلة.