ساندرا سمير تتوج بلقب دوري "أي تي إف" للتنس

توجت لاعبة التنس المصرية، ساندرا سمير، اليوم الأحد، بلقب بطولة دوري "أي تي إف"، التي أقيمت في القاهرة، ويبلغ مجموع جوائزها 15 ألف دولار.

وجاء ذلك بعد فوزها على منافستها الإيطالية، ميشيل أليكساندرا زماو، بمجموعتين مقابل مجموعة وحيدة، في المباراة النهائية.

وجاءت نتيجة المجموعات بواقع (6-2)، (3-6)، (6-3).

وكانت ساندرا سمير قد صعدت للمباراة النهائية، عقب فوزها أمس على السلوفينية نيكا راديسيتش، بمجموعتين نظيفتين، في نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن هذا اللقب، يعد الثامن لساندرا سمير، في منافسات الفردي، على مستوى دوريات الفيوتشر المختلفة.