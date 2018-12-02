اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة أهلي جدة السعودي ووفاق سطيف الجزائري، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام بعد غد الثلاثاء. ويعاون جهاد جرشه طاقم تحكيم يضم محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز الأهلي 1 / صفر.

شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة مصرية لموقعة أهلي جدة ووفاق سطيف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .