الأهلي المصري يحصل على خدمات نجم فلسطين

وقع الفلسطيني الصاعد محمود السلمي، صانع ألعاب فريق الشجاعية، على عقود انضمامه للنادي الأهلي بعد مفاوضات قادها علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية والذي أبدى اقتناعه التام بقدرات اللاعب.

وأفاد ميهوب بحسب ما قاله لموقع كووورة " إن السلمي وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي بعد أن دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أن اللاعب سيتم اعتماد العقد الخاص به من جانب مجلس الإدارة ومعاملته كلاعب مصري وليس أجنبي بحكم لوائح الدوري المصري.

ويلعب في الدوري المصري حاليا اللاعب الفلسطيني المميز محمود وادي في صفوف النادي المصري البورسعيدي كما يلعب أيضا داني شاهين في صفوف بيراميدز بفضل جنسيته الفلسطينية خاصة أنه يملك أيضا الجنسية الألمانية والأوكرانية.