لوف: يجب أن نتأهل مع هولندا لأمم أوروبا

صرح يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، بأنه متأكد بقوة من وصول فريقه إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وفي أعقاب قرعة تصفيات البطولة، قال لوف، اليوم الأحد: "نحن على دراية بنقاط قوتنا، وسنذهب بثقة إلى التصفيات ولنا الحق في تحقيق هذا".

وأسفرت القرعة عن وضع المنتخب الألماني مع منتخبات هولندا وأيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) في المجموعة الثالثة، وسيشارك أول وثاني المجموعة في نهائيات البطولة.

وعلى عكس جولات التصفيات السابقة، رفض لوف وضع صدارة المجموعة كهدف، وذلك بعد الأزمات التي واجهت المانشافت في 2018.

وقال لوف: "بعد 2014 و2016، دخلنا مرحلة كان الانسجام فيها جيدا، وعندها كان بمقدورنا أن نتطلع لهدف كهذا، أما الآن فنحن سنواصل البدء من أسفل ومن ثم فلا نريد أن نشعر بالغرور".

وختم: "نحن إلى جانب هولندا الأوفر حظًا، وكل منا يجب أن يتأهل إلى اليورو".

وعلق راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمانشافت بموقع "تويتر": "من الواضح أن هولندا ستكون اختبارا صعبا، لكن بالنظر إلى المجموعة، يتحتم علينا التأهل بسهولة إلى يورو 2020".

من جانبه أكد أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، تطلعه إلى مقابلة هولندا من جديد، حيث تواجها في دوري الأمم الأوروبية، وخسرت ألمانيا بـ3 أهداف نظيفة في الذهاب وتعادلت بهدفين لكل فريق في العودة.