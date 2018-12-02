وافق اللاعب سيزار أزبليكويتا نجم تشيلسي على تمديد عقده مع البلوز ليستمر في ملعب ستامفورد بريدج حتى عام 2022.

صحيفة التليجراف اشارت الى انه من المقرر أن يتنهي عقد اللاعب الإسباني في 2020، إلا أن إدارة البلوز قررت تمديد عقد اللاعب حتى 2022.

وبحسب ما أكدته الصحيفة فإن تشيلسي سيعلن عن تمديد عقد لاعبه خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار سعي النادي للإبقاء على عناصره الأساسية.

وكان تشيلسي قد ضمن بقاء الثنائي نجولو كانتي وماركوس ألونسو قبل أن يتم اتفاقه مع أزبليكويتا الذي كان يحصل على راتب اسبوعي يصل إلى 120 ألف جنيه استرليني، ويعتقد أن الصفقة الجديدة ستضمن له زيادة بنحو 150 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: أزبليكويتا يمدد عقده مع تشيلسي حتى 2022 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .