نتائج الجولة الـ 13 بالبوندسليجا تسيطر على اهتمامات الصحف الألمانية

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سيطرت نتائج مختلف فرق البوندسليجا في الجولة الـ 13 على اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأحد.

وحمل غلاف صحيفة “آىل” عنوانا يقول “برلين تحتفل مع هيرتا ويونيون”، في إشارة لفوز قطبي العاصمة الألمانية، أمس السبت.

وحقق هيرتا برلين فوزا خارج أرضه على هانوفر (2-0) في البوندسليجا، بينما تغلب يونيون برلين على ضيفه دارم شتات (3-1), في الدرجة الثانية.

أما صحيفة “طءغ” فحمل غلافها عنوان “شالكه يحصل على نقطة في هوفنهايم”، وذلك بعد تعادل الفريقين (1-1)، أمس السبت.

وركزت صحيفة “إxprمss” على سقوط فورتونا دوسلدورف, بعنوان “لسوء الحظ.. اللعب بشكل جيد ليس كافيا”، بعد خسارته على ملعبه على يد ماينز (1-0), الجمعة الماضي.

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