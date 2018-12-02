شكرا لقرائتكم بايرن ميونيخ يعلن رحيل روبين وريبيري عن صفوفه نهاية الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أن الموسم الحالي هو الأخير في مسيرة الثنائي المخضرم الهولندي أريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري مع البافاري بعد رحلة طويلة مع الفريق الألماني.

كشف هونيس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية : "في الأغلب سيكون الموسم الحالي هو الأخير لفرانك ريبيري وآريين روبين مع بايرن ميونيخ، والفريق سيقوم بتدعيمات هجومية قوية في 2019 لسد النواقص، ستكون هناك انتقالات قوية في الصيف".

وانضم ريبيري لبايرن في صيف 2007 من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بينما تبعه بعد عامين روبين من ريال مدريد ليصبحا الثنائي الأهم في صفوف البافاري خلال آخر 20 سنة ويقودا الفريق للتأهل 3 مرات لنهائي دوري أبطال أوروبا وإحراز اللقب في عام 2013.

وعن دعم إدارة النادي للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش رد: "ندعم كوفاتش والفريق مع المدرب ينضجان بشكل جيد، ولقد أعجبني أداء البايرن ضد فيردر بريمن".