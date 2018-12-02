شكرا لقرائتكم توتنهام يقلب الطاولة على أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح توتنهام في قلب تأخره بهدف نظيف أمام أرسنال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني إلى التفوق بنتيجة 2 -1 بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبادر أرسنال بالتسجيل عن طريق المهاجم الجابوني أوباميانج في الدقيقة 10 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض توتنهام حيث تمكن إيريك داير من تسجيل هدف توتنهام الأول في الدقيقة 30 من ضربة رأسية متقنة، بينما نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني لـ"السبيرز" في الدقيقة 34.

وشهدت مباراة أرسنال وتوتنهام مشادة كلامية حادة عقب نجح "السبيرز" في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 بعدما قام إيريك داير بالاحتفال أمام جماهير أرسنال بالهدف الذى سجله في شباك "الجانرز".ويسعى توتنهام فى "ديربي لندن" أمام أرسنال لمواصلة انطلاقته المذهلة بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزى أمام ولفرهامبتون وكريستال بالاس وتشيلسي ليدخل دائرة المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزى، حيث يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 30 نقطة متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على أرسنال صاحب المركز الخامس.

كما أنعش توتنهام آماله في بلوغ دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد تغلبه على الإنتر الإيطالي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات.

أما أرسنال فيسعى لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 19 على التوالي بجميع البطولات الإنجليزية والأوروبية، ويتطلع لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو الصدارة.