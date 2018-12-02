شكرا لقرائتكم فريد: مورينيو حرمني من التواجد مع منتخب البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاني البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي من حالة نفسية سيئة بسبب استبعاده من المشاركة في الشياطين الحمر تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو ما تسبب في استبعاده من الانضمام لمنتخب البرازيل.

أكد فريد في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، أنه لعب دقائق معدودة مع مانشستر يونايتد، لذلك من الطبيعي ألا ينضم لمنتخب السامبا علي الرغم من أنه كان أحد نجوم السليساو في السابق، مشدد علي أنه منزعج ولكن عليه الإلاح من نفسه تساعده على اتخاذ خطوة للأمام".

وقال فريد: "جوزيه مورينيو مدرب يونايتد يتجاهل مشاركتي وهذه وجهة نظره ، وما زلت أقوم بعملي ولا أستطيع أن أتركه يؤثر على تركيزي، وعلي أن أتحلى بالهدوء، معتبرا أنها كانت بداية صعبة بالنسبة له في مانشستر يونايتد لأنه لم يكن يلعب كثيرا، عكس الحال مع فريقه السابق شاختار.

وتمني فريد أن يعود إلى تشكيلة الفريق قريبا لكي يتمكن من التواجد مع بلادي في كوبا أمريكا."