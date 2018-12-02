شكرا لقرائتكم أوباميانج يتقدم لأرسنال فى شباك توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل المهاجم الجابوني أوباميانج الهدف الأول لنادي أرسنال فى شباك توتنهام بالمباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل أوباميانج هدف أرسنال الأول ضد توتنهام في الدقيقة 10 من ركلة جزاء لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.



ويسعى توتنهام فى "ديربي لندن" أمام أرسنال لمواصلة انطلاقته المذهلة بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزى أمام ولفرهامبتون وكريستال بالاس وتشيلسي ليدخل دائرة المنافسة على حصد لقب الدوري الإنجليزى، حيث يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 30 نقطة متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على أرسنال صاحب المركز الخامس.

كما أنعش توتنهام آماله في بلوغ دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد تغلبه على الإنتر الإيطالي بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات.

أما أرسنال فيسعى لمواصلة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ 19 على التوالي بجميع البطولات الإنجليزية والأوروبية، ويتطلع لحصد النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو الصدارة.