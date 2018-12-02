شكرا لقرائتكم آشعة لتحديد حجم إصابة نجم بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدد الأشعة التى يجريها محمد فييرا صانع ألعاب بتروجت مدة غيابه عن الفريق بعد الإصابة التى ألمت به أمس خلال مباراة فريقه أمام الأهلى والتى أقيمت بالسويس وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف مقابل للاشئ .

كان فييرا قد أحرز هدفا وتم ألغائه بداعى التسلل ، وأصيب خلال أحداث الشوط الثانى وخرج على أثرها من الملعب .

ويحتل بتروجت المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة وتحسن العروض بعد تولى مؤمن سليمان الثيادة الفنية خلفا لطارق يحيي الذى رحل لقيادة سموحة .