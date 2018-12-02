شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. عمرو موسى يتقدم للمصرى بالهدف الأول على الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصرى البورسعيدى فى التقدم بهدف مقابل للاشئ على الجزيرة المطروحى من ضربة جزاء احرزها عمرو موسى فى الدقيقة 21 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر .

وقد استحوذ لاعبو المصرى على مجريات المباراة من بدايتها بغية أحراز هدف مبكر يريح الأعصاب فى ظل رغبتهم فى حسم اللقاء وخطف تذكرة الصعود لدور الـ16 .