شكرا لقرائتكم خبر عن "أوسة" يوصل التأهيل المنفرد بعد إصابة "وش القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، تدريباته التأهيلية فى الجيم مع أخصائى التأهيل، تمهيدًا للعودة للمشاركة فى تدريبات دجلة الجماعية، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربى، بالجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعرض "أوسة" للاصابة بكدمة قوية فى وش القدم خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود، والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4 / 1، ليخضع الحارس لجلسات ثلج مكثفة وبرنامج تأهيلى خاص تمهيدًا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يعود عبد المنصف لتدريبات وادى دجلة الجماعية خلال يومين وعقب شفاء اصابته، استعدادًا لمواجهة الإنتاج.