شكرا لقرائتكم خبر عن طرابزون التركي ينافس الأهلي على صفقة "تراورى" المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى طرابزون سبور التركى طرفاً قوياً فى صفقة البوركينى إيريك تراورى، لاعب فريق مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وطلب مسئولو النادى التركى من نظرائهم فى المقاصة تحديد مطالبهم المالية للاستغناء عن اللاعب البوركينى وحسم الصفقة فى أقرب وقت.

ويأتى عرض النادى التركى لضم اللاعب البوركينى بالتزامن مع العروض الأخرى التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية، أبرزها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وكثّف الأهلى مفاوضاته خلال الأيام القليلة الماضية مع إيريك تراورى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتأتى مفاوضات الأهلي فى ظل سياسة الأحمر الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، بعدما أنهى النادى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، أمس، وتم ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

ويقدم إيريك تراورى مستويات قوية مع المقاصة فى آخر موسمين، وبات من أهم اللاعبين المحترفين فى الدورى المصرى، ويجيد التحرك فى كل أرجاء الملعب، ويجيد اللعب فى مركز صناعة اللعب والجناحين والارتكاز.

وفى حال ضم الأهلي تراورى أو أى لاعب أجنبى آخر فى يناير سيتم الاستغناء عن أحد رباعى الأهلى الأجنبى، وهم على معلول ووليد آزرو وجونيور أجايى وساليف كوليبالى، وإن كان الأخير هو الأكثر حظوظاً فى الرحيل عن النادى خلال يناير المقبل.