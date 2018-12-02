أرقام.. إيريك تراوري.. مكوك المقاصة وبطل صراع الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتنافس أندية الأهلي والزمالك علي التعاقد مع البوركيني ايريك تراوري صانع ألعاب المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوفهم في الدور الثاني بالدوري للموسم الحالي، خاصة أنه من أبرز اللاعبين في الدوري المصري ويجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

ويقدم ايريك تراوري مستويات قوية مع المقاصة في آخر موسمين وبات من أهم اللاعبين المحترفين في الدوري المصري ويجيد التحرك في كل أرجاء الملعب، ويجيد اللعب في مركز صناعة اللعب والجناحين والارتكاز.



تراوري مع وكيل اعماله

ونستعرض أبرز أهداف هدف الأهلي والزمالك في يناير القادم:

مشاركاته في الدوري في الدوري والكأس

المشاركات: 17 مباراة

الأهداف المسجلة: 6 أهداف

الأهداف المصنوعة: 3 أهداف

دقائق اللعب: 1348 دقيقة



فرحة تراوري

إجمالي مشاركاته مع المقاصة:

المشاركات: 95 مباراة

الأهداف المسجلة: 20 أهداف

الأهداف المصنوعة: 17 أهداف

دقائق اللعب: 7830 دقيقة

مشاركاته في الدوري المصري: شارك في 89 مباراة وسجل 9 هدف وصنع 17 هدف

معلومات عن تراوري:

تاريخ الميلاد 21 مايو 1996

السن: 22 عاماً

الجنسية: بوركينا فاسو

المركز: الجناحين الأيمن والأيسر وصناعة اللعب

انتهاء مدة العقد: 30 يونيو 2019

قيمته السوقية: 720 ألف يورو

الأندية التي لعب لها: أسوان والمقاصة

مشاركاته الدولية: شارك مع منتخب بوركينا فاسو في 3 مباريات



تراوري

المراكز التي لعب فيها:

لعب في مركز لاعب وسط مهاجم 46 مباراة وسجل خلالهم 10 هدف

ولعب في مركز الجناح الأيمن في 15 مباراة وسجل خلالهم هدفين

ولعب في مركز الجناح الأيسر في 8 مباريات وسجل خلالهم هدفين

ولعب في مركز الوسط الارتكاز في مباراتين وسجل خلالهما هدف وحيد

ولعب كمهاجم صريح في مباراة واحدة ولم يسجل خلالها أية أهداف