شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يسافر إلى اثيوبيا لمتابعة مباراة جيما وتيليكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر عادل مصطفي المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي فجر يوم الثلاثاء إلى أثيوبيا لمتابعة لقاء العودة بين فريقي جيما الإثيوبي وتيليكوم الجيبوتي في دور الـ64 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

ويتابع عادل اللقاء للتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريقين ورفع تقرير فني للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف الذى يتولى المهمة بشكل مؤقت حيث يواجه الأهلي الفائز من مجموع مواجهتى الفريقين في مستهل مشواره بدور الـ 32.

يذكر ان جيما حسم موقعه الذهاب التي أقيمت في جيبوتي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتتصاعد بقوة فرص مواجهته مع الأهلي بالدور الـ 32.