شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يجتمع مع وزير الرياضة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان جلسة غدٍ الاثنين مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في مقر مكتب الأخير بالوزارة. ومن المنتظر، أن يناقش مجلس الإسماعيلي كيفية الحصول علي دعم من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مناقشة آخر ما وصل إليه مقر النادي الجديد والذي سيتم افتتاحه قريبًا.

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