شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفسر لمحمد حسن سر استبعاده من القائمة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

برر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لمحمد حسن لاعب وسط الفريق، سر استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية بسبب عدم قدرته على السفر مع الزمالك للمباريات الخارجية بسبب ظروف التجنيد، وهو ما دفع النادي لاستبعاده من القائمة التي تم قيد 26 لاعبا فيها.

وجاء محمد حسن أبرز المستبعدين من قائمة الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وجاء السبب بسبب ظروف التجنيد حيث لم يتمكن اللاعب من قبل من السفر مع الزمالك في مباراتي القادسية الكويتي بالبطولة العربية والهلال السعودي في السوبر المصري السعودي.

وكان محمد حسن انضم للزمالك فى بداية الموسم الجارى قادما من وادي دجلة ولكنه لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق الأبيض في المباريات.