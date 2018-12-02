بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × إيفرتون (ديربي الميرسيسايد)

كتبت: شرين طه

عشاق الكرة العالمية على موعد مع ديربي الميرسيسايد الناري، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، إيفرتون، في السادسة والربع مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته من باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين لهدف، في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ6 بـ22 نقطة.

صلاح يبحث عن التألق

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح مواصلة تألقه الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على واتفود الجولة الماضية بثلاثية.

فأل حسن لصلاح

وكان صلاح قد أحرز هدفا رائعا في مرمى إيفرتون، الموسم الماضي، وفاز به في سباق جائزة بوشكاش لأفضل هدف، مما يعد فألا حسنا للفرعون.

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