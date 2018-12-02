تغريم بتروجت 40 ألف جنيه بسبب تأخر انطلاق مباراته أمام الأهلى

كتب حاتم رضا

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم نادى بتروجت 40 ألف جنيه بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى أمس والمؤجلة من الأسبوع الـ9 بالدورى.



وتضمن القرار توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على النادى البترولى بسبب تعطيل المباراة وتأخر إقامتها فى الموعد المحدد، بجانب 20 ألفا أخرى بسبب عدم الالتزام بتعليمات حكم المباراة، مع تحميل النادى أى أضرار وخسائر ترد فى تقرير الشركة الراعية للمباراة.

وكانت المباراة قد تأخرت بسبب خلاف بين الناديين على لون القميص فى اللقاء.