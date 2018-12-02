تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في متذيل الدوري الانجليزي



استعاد فريق تشيلسي، اليوم الأحد، ذاكرة الانتصارات في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).



وتغلب تشيلسي على ضيفه فولهام بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد فولهام عند 8 نقاط في المركز العشرين والأخير.



بادر تشيلسي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز ليسجل الهدف رقم 1000 للفريق اللندني على ملعب "ستامفورد بريدج".



وفي الوقت الذي حاول فيه فولهام إدراك التعادل، أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق روبن لوفتوس تشيك لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.



وكان آخر انتصار حققه تشيلسي في الجولة الحادية عشر للمسابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على حساب كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف.