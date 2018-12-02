منهم الفائزين بـ"الكرة الذهبية" منذ النسخة الأولى؟

في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم منذ 1956:



2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي



2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو



2007: البرازيلي كاكا



2006: الإيطالي فابيو كانافارو



2005: البرازيلي رونالدينيو



2004: الاوكراني أندري شفتشنكو



2003: التشيكي بافل ندفيد



2002: البرازيلي رونالدو



2001: الانكليزي مايكل أوين



2000: البرتغالي لويس فيغو



1999: البرازيلي ريفالدو



1998: الفرنسي زين الدين زيدان



1997: البرازيلي رونالدو



1996: الألماني ماتياس زامر



1995: الليبيري جورج ويا



1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف



1993: الإيطالي روبرتو باجيو



1992: الهولندي ماركو فان باستن



1991: الفرنسي جان بيار بابان



1990: الألماني لوثار ماتيوس



1989: الهولندي ماركو فان باستن



1988: الهولندي ماركو فان باستن



1987: الهولندي رود خوليت



1986: السوفياتي إيغور بيلانوف



1985: الفرنسي ميشال بلاتيني



1984: الفرنسي ميشال بلاتيني



1983: الفرنسي ميشال بلاتيني



1982: الإيطالي باولو روسي



1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه



1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه



1979: الإنكليزي كيفن كيغان



1978: الإنكليزي كيفن كيغان



1977: الدنماركي الن سيمونسن



1976: الألماني فرانتس بكنباور



1975: السوفياتي اوليغ بلوخين



1974: الهولندي يوهان كرويف



1973: الهولندي يوهان كرويف



1972: الألماني فرانتس بكنباور



1971: الهولندي يوهان كرويف



1970: الألماني غيرد مولر



1969: الإيطالي جاني ريفيرا



1968: الويلزي جورج بست



1967: المجري فلوريان ألبرت



1966: الإنكليزي بوبي تشارلتون



1965: البرتغالي أوزيبيو



1964: الاسكتلندي دينيس لو



1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين



1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست



1961: الإيطالي عمر سيفوري



1960: الإسباني لويس سواريز



1959: الاسباني الفريدو دي ستيفانو



1958: الفرنسي ريمون كوبا



1957: الإسباني الفريدو دي ستيفانو



1956: الإنكليزي ستانلي ماثيوز



* بين العامين 2010 و2015، دمجت جائزة الكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أن يتم الفصل بينهما مجددا بدءا من 2016. وكانت "فرانس فوتبول" تمنح الكرة الذهبية بداية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا (بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007).

المصدر: أ ف ب