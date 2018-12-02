رياضة | حيلة جديدة من السد العالي "الحضري مدير تسويق لاعبين" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيلة جديدة من السد العالي "الحضري مدير تسويق لاعبين" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للبطاقة الشخصية لعصام الحضري حارس الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق.

وكشفت الصورة الوجهة الجديدة للسد العالي، وهي اتجاهه لمجال تسويق اللاعبين، حيث كتب في خانة الوظيفة مدير تسويق لاعبين، وأكدت صورة البطاقة الشخصية مجال الحضري الجديد بعدما أشار العنوان إلى مقر اتحاد الكرة المصري.

يذكر أن عصام الحضري دخل في أزمة قوية مع مسئولي فريق الإسماعيلي بسبب تهربه من خوض مباراة بطل بوروندي وعدم السفر مع الفريق.