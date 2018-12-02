رياضة | العرياني يقود هجوم الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العرياني يقود هجوم الاتحاد أمام الحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لنادي اتحاد جدة تشكيلة فريقه ضد الحزم في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت تشكيلة الاتحاد كالتالي: حراسة المرمى: فواز القرني الدفاع: منصور الحربي- ماثيو جورمان- عمار الدحيم- حسن معاذ الوسط: رومارينهو- كريم الأحمدي- جوناس دي سوزا- كارلوس فيلانويفا الهجوم: فهد المولد- عبد العزيز العرياني

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