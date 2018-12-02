رياضة | عادل مصطفى يتابع لقاء العودة بين جيما الإثيوبي وتيليكوم الجيبوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل مصطفى يتابع لقاء العودة بين جيما الإثيوبي وتيليكوم الجيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بغادر عادل مصطفى المدرب المساعد في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة فجر يوم الثلاثاء القادم متوجها الى أثيوبيا لمتابعة لقاء العودة بين فريقي جيما الإثيوبي وتيليكوم الجيبوتي في دور الـ64 من بطولة دوري ابطال افريقيا .

ويتابع عادل اللقاء للتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريقين ورفع تقرير فني للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف الذى يتولى المهمة بشكل مؤقت حيث يواجه الأهلي الفائز من مجموع مواجهتى الفريقين في مستهل مشواره بدور الـ 32 .

يذكر أن جيما حسم موقعه الذهاب التي أقيمت في جيبوتي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتتصاعد بقوة فرص مواجهته مع الأهلي بالدور الـ 32 .