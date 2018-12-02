رياضة | عاجل.. نجم ويجان يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم ويجان يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه الدولي المصري سام مرسي لاعب نادي ويجان الإنجليزي ضربة قوية للنادي الأهلي بعد رغبته في الاستمرار بمسيرته الاحترافية خارج مصر في الفترة القادمة.
وكان النادي الأهلي قد تقدم بعرض من أجل ضم لاعب ويجان الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.
وينافس اللاعب المصري مع فريقه للصعود من التشامبيونشيب إلي الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم المقبل.
يذكر أن سام مرسي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم خلال لقاء وحيد.
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