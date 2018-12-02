رياضة | بث لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم يوتيوب

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موعد مباراة الاتحاد ضد الحزم والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : ملعب نادي الحزم .

المعلق : لم يحدد بعد .

6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:15 مساءاً بتوقيت مصر .

5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:15 مساءاً بتوقيت العراق .

5:15 مساءاً بتوقيت السودان .

6:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:15 مساءاً بتوقيت تونس .

4:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:15 مساءاً بتوقيت قطر.

3:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

لم يفتقد الاتحاد أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في مباراة الحزم، وستكون كل الخيارات المتبقية متاحة أمام المدرب بيليتش لإختيار التشكيل الأمثل لهذه المواجهة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب صاحب الـ50 عامًا على الطريقة التي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بزياد الصحفي وأحمد عسيري في مركز قلب الدفاع، وسيكون بيشيتش هو الخيار الأول لقيادة هجوم النمور.

التشكيل | 4-2-3-1

عساف القرني

منصور الحربي - زياد الصحفي - أحمد عسيري - حسن معاذ

كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد

أليكساندر بيشيتش

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.

سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيعتمد على قلبي الدفاع سيف وأليماو، فيما سيتكون الخط الهجومي من باجوي ورودولفو وقلفا، بالإضافة إلى الصيعري.

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله

سالم عادل - سيف حسين - أليماو - مسعود بخيت

موراليا - فارس العياف

جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا

محمد الصيعري