رياضة | الشناوي يبدأ الجري حول الملعب في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشناوي يبدأ الجري حول الملعب في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد الجري حول الملعب، استعدادا للعودة من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي.
وتعرض الشناوي، للإصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المشاركة في المباريات الرسمية والمران الجماعي.
وقام الحارس بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، للعودة من جديد إلي المشاركة في التدريبات الجماعية
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