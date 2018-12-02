رياضة | تفاصيل جلسة محمد يوسف مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة محمد يوسف مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الفريق ببطولة الدوري العام.

وتحدث يوسف، مع لاعبي الفريق عن تحديات المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز في المباريات المقبلة واستغلال الفوز الأخير علي بتروجت للبناء عليه والعمل علي تحقيق المزيد من الانتصارات التي تعيد الفريق لمكانه الطبعي في جدول المسابقة.

وحقق الأهلي الفوز علي بتروجت أمس بهدف سجله أحمد الشيخ، والمؤجلة من الجولة التاسعة.