رياضة | اتحاد جدة والحزم يوتيوب .. رابط الاسطورة HD

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عساف القرني

منصور الحربي - زياد الصحفي - أحمد عسيري - حسن معاذ

كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد

أليكساندر بيشيتش

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.

سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيعتمد على قلبي الدفاع سيف وأليماو، فيما سيتكون الخط الهجومي من باجوي ورودولفو وقلفا، بالإضافة إلى الصيعري.

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله

سالم عادل - سيف حسين - أليماو - مسعود بخيت

موراليا - فارس العياف

جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا

محمد الصيعري