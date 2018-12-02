رياضة | اتحاد جدة والحزم يوتيوب .. رابط الاسطورة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة والحزم يوتيوب .. رابط الاسطورة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عساف القرني
منصور الحربي - زياد الصحفي - أحمد عسيري - حسن معاذ
كريم الأحمدي - جوناس
رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد
أليكساندر بيشيتش
لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.
سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيعتمد على قلبي الدفاع سيف وأليماو، فيما سيتكون الخط الهجومي من باجوي ورودولفو وقلفا، بالإضافة إلى الصيعري.
التشكيل | 4-2-3-1
مليك عسله
سالم عادل - سيف حسين - أليماو - مسعود بخيت
موراليا - فارس العياف
جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا
محمد الصيعري
كريم الأحمدي - جوناس
رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد
أليكساندر بيشيتش
لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.
سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيعتمد على قلبي الدفاع سيف وأليماو، فيما سيتكون الخط الهجومي من باجوي ورودولفو وقلفا، بالإضافة إلى الصيعري.
التشكيل | 4-2-3-1
مليك عسله
سالم عادل - سيف حسين - أليماو - مسعود بخيت
موراليا - فارس العياف
جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا
محمد الصيعري
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