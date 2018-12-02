رياضة | شاهد الان لايف مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الان لايف مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يفتقد الاتحاد أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في مباراة الحزم، وستكون كل الخيارات المتبقية متاحة أمام المدرب بيليتش لإختيار التشكيل الأمثل لهذه المواجهة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب صاحب الـ50 عامًا على الطريقة التي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بزياد الصحفي وأحمد عسيري في مركز قلب الدفاع، وسيكون بيشيتش هو الخيار الأول لقيادة هجوم النمور.

التشكيل | 4-2-3-1

عساف القرني

منصور الحربي - زياد الصحفي - أحمد عسيري - حسن معاذ

كريم الأحمدي - جوناس

رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد

أليكساندر بيشيتش

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.

سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيعتمد على قلبي الدفاع سيف وأليماو، فيما سيتكون الخط الهجومي من باجوي ورودولفو وقلفا، بالإضافة إلى الصيعري.

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله

سالم عادل - سيف حسين - أليماو - مسعود بخيت

موراليا - فارس العياف

جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا

محمد الصيعري