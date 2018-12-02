الأهلي المصري يضع الرتوش الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

يضع مسؤولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة استعادة رمضان صبحي، جناح أيسر منتخب مصر وفريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل على سبيل الإعارة.

وشهدت الساعات الماضية تقاربًا في وجهات النظر بين اللاعب ومسؤولي الأهلي لإقناعه بالعودة لمدة 6 أشهر وتدعيم صفوف الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغري الأهلي رمضان صبحي بالمشاركة المستمرة، للعودة إلى المنتخب المصري بكل قوة وكي يكون متواجدًا في كأس الأمم الإفريقية 2019

ويجلس رمضان على مقاعد البدلاء في صفوف ناديه الإنجليزي، وهو الأمر الذي جعل اللاعب صاحب الـ21 عامًا بعيدًا عن المشاركة في منتخب مصر.

وكان الأهلي قد استغنى عن رمضان صبحي لصالح ستوك سيتي الإنجليزي في صيف 2016 مقابل 6.5 مليون يورو.