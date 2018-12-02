التشكيلة الرسمية لديربي آرسنال وتوتنهام

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، ونظيره ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنهام، عن تشكيلة فريقيهما، في ديربي الشمال اللندني.

ويحل توتنهام ضيفًا على آرسنال في ملعبه الإمارات، ضمن إحدى قمم الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لهذا الموسم.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

آرسنال: لينو، بيليرين، هولدينج، موستافي، سوكراتيس، كولاسيناك، تشاكا، توريرا، مخيتيريان، إيوبي، أوباميانج.

البدلاء: تشيك، ليشتستاينر، مايتلاند نيلس، جندوزي، النني، رامزي، لاكازيت.

توتنهام: لوريس، أورييه، فويث، فيرتونخن، ديفيز، إيرك داير، سيسوكو، إريكسن، ديلي آلي، هيونج مين سون، هاري كين.

البدلاء: جازينجا، ألديرفيريلد، داني روز، والكر بيترز، هاري وينكس، لوكاس مورا، لورنتي.