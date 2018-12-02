شكرا لقرائتكم رامسى تحت رادار ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى ريال مدريد بدأ فى التفاوض مع آرون رامسى نجم أرسنال لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة :ميرور" إلى أن ريال مدريد مهتم بضم رامسى الذى ينتهى عقده فى يونيو المقبل ولم يوقع عقدا جديدا حتى الآن مع النادى اللندني، وسيكون تواجد زميله فى منتخب ويلز جاريث بيل حافزًا إضافيا لنجم الجانرز للانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

ودخل رامسي في دائرة اهتمامات عدة اندية أبرزها يوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، مع اقتراب رحيله عن النادى الذى يدافع عن ألوانه منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره حتى وصل إلى عامه الـ28.