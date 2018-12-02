تشكيل تشيلسى في مواجهة فولهام

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جدة - عمرو شويل أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة فولهام التي تنطلق في الثانية ظهراً بملعب "ستامفورد بريدج" في "ديربي لندن الصغير"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة "البريميرليج".

وجاء تشكيل تشيلسي في مباراة فولهام كالتالي: كيبا فى حراسة المرمى، ألونسو، لويز، روديجر أزبيليكويتا، كوفاسيتش، جورجينيو، نجولو كانتى، هازارد، جيرو، بيدرو.



تشكيل تشيلسى

وتعادل تشيلسي في الجولة الـ 12 مع ايفرتون بدون أهداف بملعب "ستامفورد بريدج"، قبل أن يتذوق تشيلسي مرارة الهزيمة للمرة الأولى فى الدوري الانجليزي بالجولة الماضية أمام توتنهام بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "ويمبلي"، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع.

أما فولهام فيسعى لمواصلة صحوته بعدما تغلب على ساوثهامتون بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "كرافين كوتاج"، في أول ظهور للفريق تحت قيادة مدربه الجديد والسابق لنادي تشيلسي الإيطالي كلاوديو رانييري.

ويحتل فولهام المركز الـ 20 والأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط، ساعياً لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم في رحلة الهروب من مؤخرة الجدول.

وسيكون تشيلسي بقيادة المدرب الايطالي أيضاً ساري متسلحاً بالتاريخ في مباراة اليوم، لاسيما وأن فولها حقق فوزاً وحيداً في أخر 26 مباراة جمعته بنظيره تشيلسي بمسابقة الدوري الانجليزي.