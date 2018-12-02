شكرا لقرائتكم مورينيو يهاجم لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه يفتقر إلى لاعبين يجيدون الضغط الدائم على المهاجمين واستخلاص الكرة بينما لا يفهم بعضهم أن "العبقرية تكمن في البساطة" بعد تعادل يونايتد 2-2 مع مستضيفه ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز امس السبت.

ويتأخر مانشستر يونايتد بفارق 16 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر بعدما خاض ثالث مباراة على التوالي في الدوري بدون انتصار. لكن هذا التعادل أظهر على الأقل روح مانشستر يونايتد القتالية بعد أن عدل تأخره بهدفين إلى تعادل.

وأطلق ستيوارت أرمسترونج لاعب ساوثامبتون تسديدة لا تصد في شباك ديفيد دي خيا بعد 13 دقيقة. واهتزت شباك حارس مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد ركلة حرة رائعة من سيدريك سواريس سكنت الزاوية العليا.

وبعد أن أهدر تقدمه بهدفين أمام فولهام الأسبوع الماضي، كرر ساوثامبتون ذلك في مباراة السبت وأدرك يونايتد التعادل سريعا عبر لوكاكو عقب تمريرة من ماركوس راشفورد.

وكان الهدف هو الأول للمهاجم البلجيكي مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات منذ منتصف سبتمبر أيلول، في فترة دامت 981 دقيقة، وعادل أندير هيريرا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليعيد يونايتد للمباراة لكن المواجهة انتهت بالتعادل.

وأدخل مورينيو مدرب مانشستر يونايتد خمسة تغييرات على التشكيلة الفائزة على يانج بويز في دوري أبطال أوروبا إذ أجبرت الإصابات المدرب البرتغالي على اللعب بثلاثة مدافعين.

وقال مورينيو "بغض النظر عن الخطة التي نعتمد عليها فعدم الفوز له صلة بإمكانات اللاعبين، مع كامل احترامي فلا أملك العديد من اللاعبين الذين يمكنهم الضغط واستخلاص الكرة طيلة الوقت ولا أملك الكثير منهم الذين لديهم هذه الروح، عندما لا يفهم اللاعبون أن العبقرية تكمن في البساطة خاصة في بعض الأجزاء من الملعب فانهم يواصلون اللعب بطريقة معقدة جدا ويكون من الصعب للغاية الحصول على النتائج المرجوة.

أضاف مدرب مانشستر يونايتد "بسبب فقدان الكثير من الكرات في منتصف الملعب خسرنا الكثير من الفرص لنقل الكرة إلى الثلث الأخير"، وأشاد مورينيو بالمهاجم ماركوس راشفورد الذي صنع هدفي يونايتد وبعض اللاعبين الاخرين.

واضاف "لعبنا بشكل جيد جدا في اخر 15 دقيقة من الشوط الأول، روح عالية وقتال جيد وتحويل التأخر صفر-2 إلى 2-2 وضرب اللاعبون مثالا رائعا في القتال لأقصى درجة، الأمثلة الإيجابية تضم ماركوس راشفورد وفيل جونز والعديد من اللاعبين الذين أظهروا احتراما للقميص والنادي. ليست النتيجة التي أردناها لكن الأداء كان به إيجابيات".