حقيقة اعتزال فرانك ريبرى

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جدة - عمرو شويل أعرب فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألمانى عن رغبته في الاعتزال داخل صفوف العملاق البافارى بعد مسيرة حافلة فى أليانز أرينا.

وقال ريبيري في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "أرغب في إنهاء مسيرتى هنا، واللعب حتى الاعتزال مع بايرن ميونخ، لكن القرار ليس بيدي وحدي فلابد أن يأتى من الإدارة."



ريبرى

وأضاف قائلا: "من الممكن أيضًا أن أستمر مع بايرن حتى بعد الاعتزال، إذا كان لدى أى مكان للعمل هنا فسأبقى بالتأكيد."

وانضم ريبيري إلى بايرن ميونخ في 2007 قادما من مارسيليا وتوج مع الفريق بكل الألقاب بدءا من الدوري والكأس والسوبر المحلي وصولا إلى دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وينتهى عقد النجم الفرنسى المخضرم "35 عاما" مع بايرن ميونخ في يونيو المقبل ولم تعرض عليه الإدارة التجديد حتى الآن.