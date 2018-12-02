شكرا لقرائتكم 40 ألف جنيه غرامة مالية على بتروجيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم نادى بتروجت 40 ألف جنيه بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى أمس والمؤجلة من الأسبوع الـ9 بالدورى.

وتضمن القرار توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على النادى البترولى بسبب تعطيل المباراة وتأخر إقامتها فى الموعد المحدد، بجانب 20 ألفا أخرى بسبب عدم الالتزام بتعليمات حكم المباراة، مع تحميل النادى أى اضرار وخسائر ترد فى تقرير الشركة الراعية للمباراة.

كانت المباراة قد تأخرت بسبب خلاف بين الناديين على لون القميص فى اللقاء.