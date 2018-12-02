شكرا لقرائتكم غرامة مالية لمدرب نجوم المستقبل .. إعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم أحمد سامى المدير الفنى لفريق نجوم المستقبل 10 آلاف جنيه بسبب السلوك غير الرياضى عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز، وركل الباب الزجاجى أثناء خروجه من الملعب.

كما قررت اللجنة تغريم أحمد سامى 15 ألف جنيه أخرى بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفى، ليصبح إجمالى العقوبة 35 ألف جنيه.

كانت المباراة انتهت بفوز بيراميدز 2-0.