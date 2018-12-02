ميسى يقترب من الأهلى

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جدة - عمرو شويل أفادت مصادر خاصة من داخل القلعة الحمراء نجاح المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الاهلي من الحصول علي توقيع محمود السلمي صانع العاب نادي الشجاعية الفلسطيني الشهير بميسي غزة مواليد 97لمدة خمسة مواسم في حضور وكيل اعمال اللاعب تامر النحاس . وكان مسؤولي نادي الزمالك قد ابدوا اهتمامهم بالموهبة الفلسطينية خلال الساعات الماضية واجرو عدة اتصالات بالسلمي واحد اقاربة واتفقو علي كافة الامور المادية والتعاقدية مع اللاعب ونادية الفلسطيني .

ميسى الاان دخول مسؤولي الاهلي في الساعات الماضية افسد صفقة انتقال النجم الفلسطيني للفريق الابيض. الجدير بالذكر ان علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الاهلي قد اوصي الجهاز الفني بالفريق الاول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع السلمي والذي وصفة باحد افضل المواهب العربية في مركز صانع الالعاب خصوصا ان اللاعب سيتم قيدة تحت السن وسيقيد كمصري حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين كمصريين في قوائم الاندية

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