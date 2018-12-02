تعرف على مصير شيكابالا

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جدة - عمرو شويل ترددت بعض الأنباء حول عودة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الزمالك المُعار إلى أبولون سميرنى اليونانى إلى الإسماعيلى، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل بعدما قدم فترة متميزة مع الدراويش من قبل ثم عاد إلى الزمالك وخرج معارا إلى الرائد السعودى ثم للفريق اليونانى هذا الموسم.

مصدر مقرب من شيكابالا كشف لـ"اليوم السابع" عن عدم وجود مفاوضات رسمية سواء مع الأباتشى أو وكيله سمير عبد التواب وإن كل ما حدث جاء استطلاعاً من بعض الأفراد المقربين من إدارة الإسماعيلى حول مدى إمكانية حدوث الأمر ولم يدخل أحداً من مجلس إدارة قلعة الدراويش فى مفاوضات رسمية سواء مع اللاعب أو وكيله من أجل ضمه فى شهر يناير القادم.

وحول إمكانية عودة شيكابالا إلى الإسماعيلى أو الدورى المصرى فى يناير قال مصدر مقرب منه:"شيكابالا يشارك بصورة جيدة مع فريقه فى اليونان وسعيد بالتجربة إلا إنه فى حالة وجود عرضا رسميا يكون جيد من كافة الجوانب سيدرسه اللاعب وسيتخذ قرارا نهائياً بشأن الأمر".