شكرا لقرائتكم التعاون يواصل توهجه.. والرائد يزيد أوجاع الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز التعاون إلى المركز الرابع مؤقتاً إثر فوزه المستحق على مضيفه الفتح 2-صفر في المرحلة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وسجل للتعاون كل من البوروندي سيدريك أميسي (22) والكاميروني ليندر تاوامبا (68)، ورفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة بينما بقي الفتح ثامناً برصيد 13 نقطة.

ودانت الأفضلية النسبية لصالح لتعاون في الشوط الأول ونجح في افتتاح التسجيل عندما فشل الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال في إبعاد كرة عرضية بالشكل السليم لتجد أميسي الذي أرسلها قوية داخل المرمى (22)، وتهيأت فرصة للتعاون مع بداية الشوط الثاني ولكن كرة ربيع سفياني القوية مرت بجانب القائم (50)، ومن هجمة منسقة لعب هيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر كرة عرضية لتجد الكاميروني تاوامبا الذي لعبها بالكعب داخل المرمى (68)، وتهيأت فرصة ثمينة للفتح لتقليص الفارق ولكن كرة الأوروغوياني ماتياس اغوريغاري أبعدها الدفاع للركنية (73).

وحصل التعاون على فرصة ذهبية لرفع غلته إلى ثلاثة أهداف عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء نفذها عبدالفتاح آدم لكن كوفال تصدى لها وأمسكها على دفعتين (85).

الباطن والرائد

وحقق الرائد فوزاً هاما عندما تغلب على الباطن 3-1.سجل للرائد المقدوني فرحان حساني في الدقيقتين (9 و25) وصالح الشهري في الدقيقة (87)، وللباطن جدعان الشمري في الدقيقة (67).

وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة وتقدم للمركز الثاني عشر وبقي الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.