شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 2 ديسمبر الكثير من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها اجتماع وزير الرياضة مع هانى أبو ريدة لاستضافة أمم أفريقيا 2019، واجتماع لجنة الحكام لمناقشة الرد على سيد عبد الحفيظ.

29 مليون جنيه تكشف سر تجديد عقد مؤمن زكريا 3 مواسم للأهلى

علم ”الخليج 365” أن مؤمن زكريا لاعب الأهلي سيحصل على 24 مليون جنيه من النادي خلال ثلاثة مواسم بواقع 8 ملايين في الموسم الواحد بخلاف 5 ملايين متأخرات له لدى النادي ليصل إجمالى ما سيصل عليه اللاعب لـ29 مليون جنيه بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء مؤخرًا حيث عقد اللاعب خلال اليومين الماضيين مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

الحضرى لإدارة الإسماعيلى: لم أهرب من السفر.. و"زى ما دخلنا بالمعروف نخرج"

أصدر عصام الحضرى، حارس مرمى النادى الإسماعيلى، بياناً لتوضيح ما حدث خلال أزمته الأخيرة مع النادى، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى استعداداً لمباراة الذهاب لدور الـ64 من بطولة دورى الأبطال الأفريقى، وإحالته للتحقيق.

وقال عصام الحضرى فى بيانه، "أود فى البداية أن أؤكد للجميع أن عشقى لكرة القدم ولعبها سيظل يجرى فى دمى ما دمت حيا..

10 آلاف مشجع فى مباراة المصرى بدور الـ32 بالكونفدرالية باستاد بورسعيد

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة المصرى البورسعيدى أمام الفائز من ساليتاس البوركينابى وواكريا أتلتيك الغينى، ضمن منافسات دور الـ32 بالكونفدرالية، على استاد بورسعيد.

لجنة الحكام تجتمع اليوم لمناقشة الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، اجتماعاً ظهر اليوم بمقر الجبلاية، لمناقشة الرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، والتى اتهم خلالها لجنة الحكام بالكيل بمكيالين.

وتناقش اللجنة تقديم مذكرة ضد عبد الحفيظ إلى لجنة المسابقات لتوقيع غرامة عليه، بعد تصريحاته ضد اللجنة أمس عقب الفوز على بتروجت بهدف نظيف فى الدورى.

الأهلي يكثف مفاوضاته مع "تراورى" المقاصة ومنافسة من الزمالك وبيراميدز

كثّف النادى الأهلي مفاوضاته خلال الأيام القليلة الماضية مع البوركينى إيريك تراورى، صانع ألعاب فريق المقاصة، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتى مفاوضات الأهلي فى ظل سياسة الأحمر الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، بعدما أنهى النادى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، أمس، وتم ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

وزير الرياضة يناقش مع هانى أبو ريدة استضافة بطولة أفريقيا 2019

كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن مناقشة تقدم مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.

جروس يعيد بهاء مجدى لقيادة الجبهة اليسرى بالزمالك أمام المصرى

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على عودة بهاء مجدى، الظهير الأيسر للفريق، لقيادة تلك الجبهة فى المواجهة المقبلة أمام المصرى، فى المباراة التى ستقام الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، فى آخر مواجهتين للفريق أمام الجونة بالدورى والاتحاد السكندرى بالبطولة كظهير أيسر، إلا أن جاهزية مجدى أدت إلى استقرار جروس على عودته لقيادة تلك الجبهة بداية من المواجهة المقبلة أمام المصرى