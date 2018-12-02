شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الاسكواش تعتمد الميزانية والموازنة التقديرية للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تقرير مجلس الإدارة والموازنة التقديرية، وتم اعتماد الميزانية وتقدير مراقب الحسابات وتحديد أتعاب المدير التنفيذى ومراقب الحسابات عن عام 2017.

وفى نهاية الجلسة تم انتخاب عضو مجلس إدارة جديد، وصوت أعضاء 11 ناديا لصالح آمنة الطرابلسى بتسعة أصوات مقابل صوتين فقط لعماد الدفراوى، الذى كان يتنافس معها على مقعد الاتحاد الشاغر.

وأعربت الطرابلسى عن سعادتها بالفوز بعضوية الاتحاد، مؤكدة أنها تطمح لإضافة الكثير للاتحاد المصرى للاسكواش خلال الفترة المقبلة.



امنة الطرابلسي



عمومية اتحاد الاسكواش