شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الرياضة يناقش مع هانى أبو ريدة استضافة بطولة أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن مناقشة تقدم مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف سحب تنظيم البطولة من الكاميرون.
وقال وزير الرياضة، فى تصريحات خاصة، إنه يتم دراسة استضافة بطولة أفريقيا مع اتحاد الكرة، وهو ما تم خلال استقباله المهندس هانى أبوريدة اليوم بمقر الوزارة.
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