شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 7 اختبارات صعبة تنتظر مدرب الأهلى الجديد فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادى الأهلى من التعاقد رسمياً مع المدرب الأرجنتينى رامون دياز، لتولى قيادة الفريق خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أقيل من منصبه مؤخرًا.
ورغم أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، فرض حالة من السرية على هوية المدير الفنى الجديد، وأبدى غضبه من تسريب بعض الأسماء التى تم التفاوض معها، مثل الفرنسى هيرفى رينارد والأرجنتينى رامون دياز وفيليكس ماجات، إلا أن كل المؤشرات تميل لتولى دياز القيادة فى الأهلي.
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