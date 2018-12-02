شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 7 اختبارات صعبة تنتظر مدرب الأهلى الجديد فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادى الأهلى من التعاقد رسمياً مع المدرب الأرجنتينى رامون دياز، لتولى قيادة الفريق خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أقيل من منصبه مؤخرًا.

ورغم أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، فرض حالة من السرية على هوية المدير الفنى الجديد، وأبدى غضبه من تسريب بعض الأسماء التى تم التفاوض معها، مثل الفرنسى هيرفى رينارد والأرجنتينى رامون دياز وفيليكس ماجات، إلا أن كل المؤشرات تميل لتولى دياز القيادة فى الأهلي.

وينتظر الأهلى مع المدرب الجديد 7 اختيارات صعبة خلال ما تبقى من عام 2018 نرصدها فى التقرير التالي..اضغط هنا