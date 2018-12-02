شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغرم مدرب النجوم 25 ألف جنيه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم أحمد سامى المدير الفنى لفريق نجوم المستقبل 10 آلاف جنيه بسبب السلوك غير الرياضى عقب مباراة الفريق أمام بيراميدز، وركل الباب الزجاجى أثناء خروجه من الملعب.
كما قررت اللجنة تغريم أحمد سامى 15 ألف جنيه أخرى بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفى، ليصبح إجمالى العقوبة 25 ألف جنيه.
وكانت المباراة انتهت بفوز بيراميدز 2-0.
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