شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نجوم الدكة يحرجون محمد يوسف فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر اللاعبون المجمدون فى صفوف الأهلى بمستوى طيب بعد عودتهم للمشاركة فى المباريات الرسمية مع الفريق الأحمر، بعد قرار تجميدهم لأسباب فنية من قبل الجهاز الفنى السابق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قبل أن يمنحهم محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، قبلة الحياة بعد توليه المسئولية لتجنب الهجوم عليه من قبل الجماهير لتجاهل الاعتماد على الرباعي، لمتابعة التقرير:

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